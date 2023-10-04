Для Путіна є ризик бути заарештованим у Вірменії, яка ратифікувала Римський статут, практично одразу після того, як Нагірний Карабах повернувся до Азербайджану. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що візит Путіна у цю країну навряд чи відбудеться.

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Чи арештують Путіна у Вірменії

З Нагірного Карабаху втекло майже 100 тисяч вірмен, які боялися етнічних чисток та масового вбивства на території мусульманського Азербайджану. Проте цього не відбулося і дехто навіть встиг вивезти свої матеріальні цінності. Комісія ООН, яка туди їздила, також констатувала, що руйнувань і вбивств немає, тому в цьому плані все спокійно.

Щодо арешту Путіна на території Вірменії, Сергій Жирнов відзначив, що під час державних візитів президентський імунітет потенційно діє. Сторона, яка приймає інших лідерів, гарантує їхню безпеку на своїй території. Якщо є сумніви щодо цього, то такий візит навіть не відбувається. Наприклад, у Путіна були сумніви щодо ПАР і Туреччини, відтак він туди не поїхав.

Я думаю, що у Вірменію він також більше ніколи не поїде. Це вибухонебезпечне місце і не факт, що його приїзд вирішить щось в кращий бік для Росії. До того ж у Вірменії зараз дуже мало довіри до Росії, тому це питання знімається автоматично,

– розповів Жирнов.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії припустив, чи поїде Путін у Вірменію: дивіться відео

Чи відкриє Росія новий фронт

На думку Жирнова, така ймовірність дуже мала. Якби Путін цього хотів, то відкрив би фронт ще в Нагірному Карабаху, адже там були російські військові. Проте вони тільки розділяли вірменів і азербайджанців, стежили за тим, щоб все було спокійно, але коли азербайджанці вдарили по військових цілях, росіяни не могли нічого зробити.

У Путіна немає сил ні на що більше, крім України. У нього навіть для України вже сил немає. Варто нагадати, що ця нібито "друга армія світу" перебуває в обороні вже майже рік,

– підкреслив Жирнов.

Хоч росіяни намагалися наступати у деяких місцях, але український контрнаступ змусив їх тільки відбиватися. Однак, навіть на це країні-агресорці бракує сил, тому вона навряд чи зав'язне ще в якомусь конфлікті. Хоча такі висновки можна робити, міркуючи раціонально, а Путін постійно доводить, що такою людиною він не є.

Якби Путін був раціональною людиною, то ніколи б не розпочав війну в Україні, бо це абсолютно ірраціональна річ. А з воєнного погляду – безглузда, непідготовлена і безперспективна, але він же її не зупиняє,

– зауважив Жирнов.

Вірменія ратифікувала Римський статут: що це означає