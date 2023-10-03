Соответствующее решение армянский парламент принял на заседании 3 октября 2023 года. До этого страна уверяла, что якобы не будет арестовывать Путина после ратификации Римского устава, пишет 24 Канал.

Смотрите также Путин обиделся на ордер: Россия официально объявила в розыск руководство МКС

Что известно о решении правительства Армении

На заседании парламента Армении за ратификацию Римского устава проголосовали 60 депутатов, 20 – были против, не участвовали в заседании – 12. Для принятия решения было необходимо 54 голоса.

Известно, что "за" голосовали депутаты правящей фракции "Общественный договор", в свою очередь бойкотировали обсуждение, покидали зал заседаний и голосовали против – оппозиционные депутаты.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Эгише Киракосян заявил, что страна создает дополнительные гарантии перед угрозой территориальной целостности, которую они видят со стороны Азербайджана.

Обратите внимание! Римский устав ратифицировали 122 страны, хотя подписали более 150. Путина могут задержать почти во всех странах Европы, Канаде, Японии и некоторых странах Африки. Известно, что США, Россия и Израиль подписали устав, но со временем отозвали свои подписи. Не ратифицировал устав Китай, Украина подписала, однако не ратифицировала.



Ратифицировавшие устав страны отмечены зеленым / Инфографика из Википедии

Как Армения пришла к такому решению