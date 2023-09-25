Похоже, Владимир Путин очень обиделся и решил "жестоко наказать" своих обидчиков. В марте МУС выдал ордер на арест президента России и уполномоченной по делам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Пустая угроза россиян

На официальном сайте Министерства внутренних дел России заявили о розыске главы Международного уголовного суда Петра Гофманского. Также под удар попало и другое руководство МУС – на сайте можно найти информацию о заместителе главы Лусе Дель Кармен Ибаньесе Каррансу и судье Бертраме Шмитте.

Россияне отметили, что основанием решения является "статья Уголовного кодекса". Подробной информации о таких "серьезных обвинениях" они не предоставили.

Ранее российские правоохранители объявили в розыск прокурора МУС Карима Ханаи, а также двух судей структуры – Томоко Акане и Розарио Сальваторе Айталу. Оккупанты возбудили уголовное дело о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Именно последние лица в марте 2023 выдали ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Российских чиновников подозревают в совершении военного преступления, а точнее, в депортации украинских детей.

Диктатор будет вечно сидеть в России