Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, выдача нового ордера Международным уголовным судом на арест диктатора вполне возможна.

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Путин не состоится только орденом

Владимир Путин уже имеет статус военного преступника, однако, вполне вероятно, что на его арест Международный уголовный суд в Гааге выдаст еще один ордер уже по делу вагнеровцев.

Мы знаем, что работа МУС – это сложный процесс. Однако и по этим эпизодам, и по многим другим преступлениям Путина, его режима и путинской России возможны новые расследования и соответствующие решения,

– подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что ни Путин, ни его окружение не состоятся ордерами.

Путин сам признался

В марте 2023 года Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей. Тогда оба фактически признались в содеянном во время встречи, транслируемой российским телевидением.

После мятежа Пригожина и его наемников Владимир Путин признал тот факт, что террористическую организацию "Вагнера" финансировало российское правительство. Таким образом, прокуроры МУС вполне могут расследовать преступления террористов, среди которых убийства гражданских и казни военнопленных, сквозь призму того, что "Вагнер" получал деньги из российского бюджета при содействии Путина.

Выдаст ли Гаага еще один ордер на Путина – неизвестно. Однако признание финансирования террористов, отличившихся не только на Украине, но и в африканских государствах, это серьезное дело. До мятежа террористов во главе с Пригожиным, Путин отрицал какую-либо поддержку со стороны государства для частных военных компаний, таких как "Вагнер".