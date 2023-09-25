Схоже Владімір Путін дуже образився та вирішив "жорстоко покарати" своїх кривдників. У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії та уповноваженої у справах дитини Марії Львової-Бєлової.

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Пуста погроза росіян

На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Росії заявили про розшук голови Міжнародного кримінального суду Пйотра Гофманського. Також під удар потрапило й інше керівництво МКС – на сайті можна знайти інформацію про заступницю голови Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу і суддю Бертрама Шмітта.

Росіяни зазначили, що підставою рішення є "стаття Кримінального кодексу". Детальної інформації про такі "серйозні звинувачення" вони не надали.

Раніше російські правоохоронці оголосили в розшук прокурора МКС Каріма Ханаї, а також двох суддів структури – Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу. Окупанти відкрили кримінальну справу про "притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та підготовку до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом".

Саме останні особи у березні 2023 року видали ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Російських посадовців підозрюють у вчиненні воєнного злочину, а точніше у депортації українських дітей.

Диктатор вічно сидітиме у Росії