Об'єктивно диктатору вкрай потрібно кудись літати, адже у такий спосіб Путін би доводив росіянам, що країна не в ізоляції. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що президент Росії неготовий ризикувати собою, своїм добробутом і комфортом, щоб у чомусь переконувати росіян.

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Українські спецслужби щось організують

Страх – це неструктуровані й нераціональні емоції. Тому не факт, що Путін чітко розуміє причину своїх страхів, ймовірно, це симбіоз. У нього не тільки страх, а ще й небажання опинитися у ситуації, коли раптом доведеться виправдовуватися.

У Росії пресслужба Путіна повністю контролює журналістів та їхні запитання, а прилетівши, до прикладу, в Індію чи Туреччину, тотального контролю переліку запитань не буде. Теоретично країна-господар може влаштувати все так, що російському президенту почнуть ставити "невдалі" запитання.

Від того Путіна, якого ми знали 23 роки тому, взагалі мало чого залишилося. На рішення диктатора щодо виїзду за кордон впливає і страх арешту, й перельоту, і побоювання, що українські спецслужби щось організують. У сумі все це робить Путіна обережним та консервативним,

– зазначив Галлямов.

Бункерний диктатор вклав купу грошей в пропаганду, щоб самому зайвий раз не напружуватися. Однак комунікація з народом – це особиста справа правителя. Є речі, які не можна передовірити підлеглим, а якщо це відбувається, то рано чи пізно правитель втратить владу.

Чому диктатор повинен особисто комунікувати з народом: дивіться відео

Ордер на арешт Путіна