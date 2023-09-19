Вони не хочуть опинитися поруч з російським диктатором на одній лаві злочинців, а тому могли розпочати свою гру. Про це 24 Каналу зазначив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Не виключення, що історія з Рамзаном Кадировим теж їхніх рук справа.
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Гра проти Путіна
Путін стрімко втрачає свої позиції. Тому в Росії цілком реально може назріти нове повстання чи навіть переворот. Організувати його можуть не олігархи, наближені до поки ще російського президента, а спецслужби.
Ми ж бачимо, що сталося с Рамзаном Кадировим. Проблеми зі здоров'ям: чи то його неправильно лікували, чи навпаки залікували – дуже схоже на арсенал спецслужб. Вони розуміють, що рано чи пізно Путін поїде в Гаагу. А разом з ним ніхто не хоче їхати,
– сказав Барановський.
Тому наразі спецслужби розглядають варіанти життя після Путіна і як їм вберегти свою свободу, награбовані капітали. В цій грі безпосередньо Рамзан Кадиров їм абсолютно непотрібен.
Олексій Барановський про ситуацію довкола Путіна: дивитись відео
"Він непотрібний елемент в політичній мозаїці, його й прибирають з поля. До цього прибрали Пригожина. Залишається тільки всесильне ФСБ. Тому я думаю, що це їхня гра", – припустив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".
Що з Кадировим: останні новини
- Днями стало відомо, що здоров'я так званого "глави" Чечні різко погіршилося. А чеченські правозахисники навіть повідомляли про його смерть. В українській розвідці зазначили, що у Кадирова і справді серйозні проблеми зі здоров'ям, але він поки живий.
- У Кремлі відхрестилися від свого вірного пса. Так звані журналісти цікавилися подробицями його здоров'я у Дмітрія Пєскова. На що він відповів, що це не компетенція адміністрації президента.
- Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що в історії з Рамзаном Кадировим могло бути отруєння. І не одне, адже на нього певний час полювали. Це дало ускладнення на нирки.