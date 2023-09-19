Вони не хочуть опинитися поруч з російським диктатором на одній лаві злочинців, а тому могли розпочати свою гру. Про це 24 Каналу зазначив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Не виключення, що історія з Рамзаном Кадировим теж їхніх рук справа.

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Гра проти Путіна

Путін стрімко втрачає свої позиції. Тому в Росії цілком реально може назріти нове повстання чи навіть переворот. Організувати його можуть не олігархи, наближені до поки ще російського президента, а спецслужби.

Ми ж бачимо, що сталося с Рамзаном Кадировим. Проблеми зі здоров'ям: чи то його неправильно лікували, чи навпаки залікували – дуже схоже на арсенал спецслужб. Вони розуміють, що рано чи пізно Путін поїде в Гаагу. А разом з ним ніхто не хоче їхати,

– сказав Барановський.

Тому наразі спецслужби розглядають варіанти життя після Путіна і як їм вберегти свою свободу, награбовані капітали. В цій грі безпосередньо Рамзан Кадиров їм абсолютно непотрібен.

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"Він непотрібний елемент в політичній мозаїці, його й прибирають з поля. До цього прибрали Пригожина. Залишається тільки всесильне ФСБ. Тому я думаю, що це їхня гра", – припустив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".

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