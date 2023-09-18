Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що кадировський режим глибоко суперечить чеченському соціуму, який ніколи не знав такого одноосібного диктатора.
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"Імовірність того, що це "все", доволі велика. Якщо це станеться, буде серйозна криза влади в Чечні. Для путінської Росії будь-яке вагання чеченського режиму надзвичайно чутливе", – зазначив Яковенко.
Як вплине зміна влади в Чечні на путінський режим у Росії: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, між чеченським і російським режимами утворився протиприродний симбіоз, зав'язаний на персоналіях Кадирова і Путіна. Тому будь-які заворушення в одному впливатимуть на інший.
Хто посяде місце Кадирова
Оскільки в Чечні встановилась спадкова деспотія, можна припустити, що владу перейме старший син Кадирова – 17-річний Ахмат. Через юний вік до нього можуть приставити найближчого соратника Кадирова-старшого – Адама Делімханова.
Найімовірніше, в процесі виникнуть хвилювання, але їх подавлять. Унаслідок величезної данини, яку Путін виплачував Кадирову, вдалося створити великий прошарок людей, зацікавлених у збереженні союзу двох диктатур.
Що з Кадировим: останні новини
- Чеченський узурпатор має серйозні проблеми зі здоров'ям. Натепер він перебуває в лікарні управління справами президента. Відомо, що його сім'я також прибула до Москви.
- До слова, у Кремлі відхрестились від запитання про стан Рамзана Кадирова. Дмітрій Пєсков заявив, що це не компетенція адміністрації президента Росії.
- Джерела в Головному управлінні розвідки України повідомили 24 Каналу, що стан чеченського узурпатора важкий, але наразі він ще не помер. Кобзон, мабуть, уже зачекався.