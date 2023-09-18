Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що кадировський режим глибоко суперечить чеченському соціуму, який ніколи не знав такого одноосібного диктатора.

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"Імовірність того, що це "все", доволі велика. Якщо це станеться, буде серйозна криза влади в Чечні. Для путінської Росії будь-яке вагання чеченського режиму надзвичайно чутливе", – зазначив Яковенко.

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За його словами, між чеченським і російським режимами утворився протиприродний симбіоз, зав'язаний на персоналіях Кадирова і Путіна. Тому будь-які заворушення в одному впливатимуть на інший.

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Оскільки в Чечні встановилась спадкова деспотія, можна припустити, що владу перейме старший син Кадирова – 17-річний Ахмат. Через юний вік до нього можуть приставити найближчого соратника Кадирова-старшого – Адама Делімханова.

Найімовірніше, в процесі виникнуть хвилювання, але їх подавлять. Унаслідок величезної данини, яку Путін виплачував Кадирову, вдалося створити великий прошарок людей, зацікавлених у збереженні союзу двох диктатур.

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