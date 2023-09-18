Хоча чеченські правозахисники й заявляють про смерть, проте вірний пес Кремля поки ще живий. Про це повідомили 24 Каналу джерела у Головному управлінні розвідки.

До теми Здоров’я Кадирова – це стабільність у Чечні, тож навіть плітки чинять неабиякий вплив, – ISW

Стан у Кадирова важкий, наразі ще не помер,

– повідомили джерела у розвідці.

До слова, у Кремлі відмовляються коментувати стан Кадирова. Російські ЗМІ постійно цікавляться у речника диктатора Дмітрія Пєскова щодо стану здоров'я так званого "лідера Чечні", проте відповідей постійно уникають. У Кремлі стверджують, що буцімто це не "компетенція адміністрації президента Росії". У понеділок, 18 вересня, Пєсков вкотре заявив, що йому "нема чого сказати" про Кадирова.

"Смерть Кадирова": що відомо про його стан здоров'я