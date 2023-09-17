Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв 17 вересня повідомив про смерть Кадирова, пише 24 Канал. Наразі повідомлення Янгулбаєва в Росії не підтверджували.

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Чеченський правозахисник заявив про смерть Кадирова

Натомість телеграм-канал, який пов'язаний з Кадировим, намагається переконати, що з так званим лідером Чечні все в порядку.

Зокрема, канал опублікував два короткі ролики, на яких Кадиров нібито займається фізкультурою. Однак не відомо, коли були зняті ці відео, а також Кадиров на роликах по суті нічого не говорить.

Кадиров нібито живий: дивіться відео

На "трагічні" новини з Чечні натякнув так званий проросійський військкор Аліксєй Суконкін, який написав, що наразі офіційного підтвердження немає, натякаючи на ймовірну смерть Кадирова.

Деякі російські ЗМІ пишуть, що Кадиров нібито лежить у комі в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії. У нього начебто дуже серйозні проблеми з нирками.

Також пропагандисти пишуть, мовляв, наступні 72 години будуть вирішальні для Кадирова.

Що відомо про хворобу Кадирова