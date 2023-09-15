Інформацію про те, що Кадирову – дуже зле, Андрій Юсов – представник ГУР МО – підтвердив у коментарі 24 Каналу. Він наголосив: у Кадирова – загострилися його хвороби.

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Окрім того, у мережі повідомляють, що путінський посіпака може бути у комі. Однак у ГУР МО наразі цю інформацію ще уточнюють.

Що відбувається з Кадировим

Ще навесні 2023 року з'явилася інформація, що у Кадирова – проблеми зі здоров'ям. Зокрема, повідомляють, що найбільше його турбують нирки. Кадиров навіть привіз лікаря з ОАЕ, який спеціалізується саме на лікуванні нирок.

Вже восени стало відомо, що Кадиров проходить лікування діалізом. Окрім того, він начебто навіть потребує пересадки нирки.

Це дуже складна операція навіть для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Може статися відторгнення органу, потрібна імуносупресивна терапія, а на ній, як правило, не дуже довго живуть. Якщо вийде 10 років – це вже добре,

– мовилося у повідомленні.

За цей час Кадиров дуже змінився зовні. У нього розпухло обличчя, а на руках регулярно видніюються сліди від катетера.



Як змінився Кадиров / Колаж 24 Каналу

У мережі припускали, що Кадиров навряд чи може пересуватися самостійно. Цим пояснюють те, що він раптово майже зник з інформаційного простору.

Коли Кадиров нарешті "засвітився" в інстаграмі, він заявив, що начебто не хоче довго жити. А невдовзі чутки про хворобу путінського посіпаки підігрів і його син, опублікувавши фото з Кадировим. Світлину він підписав: "хай береже Вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович".

Що ж, залишається чекати новин, хороших для нас та поганих для Кадирова.