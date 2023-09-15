Информацию о том, что Кадырову – очень плохо, Андрей Юсов – представитель ГУР МО – подтвердил в комментарии 24 канала. Он подчеркнул: у Кадырова – обострились его болезни.

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Кроме того, в сети сообщают, что путинский приспешник может быть в коме. Однако в ГУР МО пока эту информацию еще уточняют.

Что происходит с Кадыровым

Еще весной 2023 года появилась информация, что у Кадырова проблемы со здоровьем. В частности, сообщают, что больше всего его беспокоят почки. Кадыров даже привез врача из ОАЭ, специализирующегося именно на лечении почек.

Уже осенью стало известно, что Кадыров проходит лечение диализом. Кроме того, он вроде бы даже нуждается в пересадке почки.

Это очень сложная операция даже для людей, ведущих здоровый образ жизни. Может случиться отторжение органа, нужна иммуносупрессивная терапия, а на ней, как правило, не очень долго живут. Если выйдет 10 лет – это уже хорошо,

– говорилось в сообщении.

За это время Кадыров сильно изменился внешне. У него распухло лицо, а на руках регулярно виднеются следы от катетера.



Как изменился Кадыров / Коллаж 24 Канала