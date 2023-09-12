У Кадирова є багато ворогів, тож охочих його ліквідувати може бути немало. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що глава Чечні може бути навіть під наркотиками.

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"Банка з павуками працює"

У російських ЗМІ почали стверджувати, що голова Чечні серйозно хворий. Ба більше, це стало наслідком отруєння і тепер він навіть не може встати з ліжка. Подейкують, що він розправився за це з ексміністром охорони здоров'я Чечні Ельханом Сулейманом.

У Кадирова стільки ворогів, що намагатися вгадати, хто міг і хотів його отруїти, дуже важко. У нього величезна кількість ворогів серед російських силовиків. Він має величезну кількість ворогів серед чеченських кланів, який він розорив, принизив, знищив. Він має величезну кількість ворогів усередині Росії й серед тих, хто утворює чеченську діаспору за кордоном,

– зауважив Геннадій Гудков.

Всю інформацію всередині клану Кадирова тримають в секреті. Водночас справді є дані у чеченського лідера зі здоров'ям усе погано. Кажуть, що він мав операцію з пересадки нирок. Зрештою дізнатися напевне, що сталося складно. Таємницю про здоров'я та стан вождя ретельно приховують.

Геннадій Гудков про можливе отруєння Кадирова: дивитись відео

А ось колишній міністр охорони здоров'я Чеченської республіки справді зник з радарів ще торік.

"Загалом, банка з павуками працює. Вони там один одного пожирають, прирікають на болісну смерть. Тому принаймні у Чечні самі стверджують, що у нього зі здоров'ям зараз кепсько. Кадиров справді виглядає вкрай погано. Таке враження, що він справді під наркотиками", – наголосив політик.

Злісний та мстивий політичний режим в Росії показує, що такий випадок не є рідкістю. Водночас ворогів у Кадирова всередині самої Чечні немало. Гудков додав, що спілкуючись раніше з представниками чеченського народу, почув від них, що за першої кращої нагоди Кадирова ліквідують свої ж.

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