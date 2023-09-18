Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кадиров перебував у комі. Це викликало чутки про його поганий стан здоров’я серед російських "воєнкорів". Про це пише американський Інститут вивчення війни.

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Здоров’я Кадирова – стабільність у Чечні

За інформацією ISW, у відео 17 вересня Кадиров спростував чутки про стан свого здоров'я. Аналітики вважають, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну.

Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що триваючі чутки про його здоров’я вплинуть на довгострокову стабільність його та, відповідно, контролю Путіна над Чечнею,

– наголосили експерти.

Що відомо про хворобу Кадирова