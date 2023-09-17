Водночас телеграм-канали наближені до так званого глави Чечні публікують відео Кадирова, який нібито "живий та здоровий" гуляє під дощем. Російська опозиціонерка Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що у разі смерті Кадирова, цей факт можуть приховувати кілька днів, щоб визначитись, що далі робити з Чеченською республікою.

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Послабиться "партія війни"

Вона зауважила, що ситуація щодо Кадирова достатньо складна. Він якщо не помер, то перебуває у достатньо важкому стані.

На відміну від Владіміра Путіна, який має двійників, та навіть Євгенія Пригожина, які в нього теж були, про двійників Кадирова не відомо нічого. Тому тривалий час приховувати його смерть не буде можливості.

Кадиров сьогодні повністю контролює ситуацію в Чечні. І попри те, що він навіть представляв свого сина Путіну, Кадиров-молодший не зможе посісти місце батька. Як свого часу це зробив сам Рамзан Кадиров після смерті свого батька – Ахмата Кадирова. Але його син не зможе стати наступником,

– наголосила російська опозиціонерка.

Смерть Кадирова різко послабить всю так звану "партію війни" в Росії. Власне, як ліквідація Пригожина послабила російські штурмові підрозділи, які перебували на фронті.

"Водночас смерть Кадирова не дуже послабить Путіна. Проте дестабілізація ситуації в Чечні вплине в цілому на ситуацію в Росії. Адже чим більше буде "палати" в регіонах, тим важче буде поратись з цим всім Москві. І це буде відвертати російські сили з фронту. І це є чудово", – підкреслила Курносова.

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Спалахне увесь Північний Кавказ

Проте дестабілізація ситуації в Чечні може вплинути на настрої в Дагестані, де зараз дуже неспокійно. Однак, за словами опозиціонерки, наявність поблизу Чечні та Кадирова трохи стримувало протести в Дагестані, тому що у разі загострення кадировці готові буди "всіх там розстрілювати".

"В цьому сенсі може спалахнути й увесь Північний Кавказ. І тоді вже незрозуміло, хто може цю ситуацію заспокоїти, тому що російські війська зараз на фронті. А російська нацгвардія з цим бунтом не впорається. І тут може бути все, що завгодно", – зазначила Ольга Курносова.

Важливо! У ГУР 15 вересня повідомили, що посіпака Путіна Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані через загострення його хвороб. Також у мережі з'явилось повідомлення, що він нібито перебуває в комі. А 17 вересня чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав у своєму телеграм-акаунті, що Кадиров помер.

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