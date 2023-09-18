Хотя чеченские правозащитники и заявляют о смерти, верный пес Кремля пока еще жив. Об этом сообщили 24 Каналу источники в Главном управлении разведки.
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Состояние у Кадырова тяжелое, пока еще не умер,
– сообщили источники в разведке.
К слову, в Кремле отказываются комментировать состояние Кадырова. Российские СМИ постоянно интересуются у спикера диктатора Дмитрия Пескова о состоянии здоровья так называемого "лидера Чечни", однако ответов постоянно избегают. В Кремле утверждают, что это не "компетенция администрации президента России". В понедельник, 18 сентября, Песков в очередной раз заявил, что ему "нечего сказать" о Кадырове.
"Смерть Кадырова": что известно о его состоянии здоровья
- Активно обсуждать состояние здоровья так называемого "главы Чечни" Рамзана Кадырова начали еще весной 2023 года. Тогда заявляли о проблемах с почками, лечении диализом и "необходимости пересадки". Сетью также распространялась информация, что Кадыров привез врача из ОАЭ, который заботился о его здоровье.
- Также в сети неоднократно обращали внимание на внешность Кадырова. Не остались вне обсуждения постоянные отеки у "главы Чечни", а во время его выступлений отмечали постоянные одышки прихвостня Кремля.
- В последние дни в России снова начали активно обсуждать состояние здоровья Кадырова. Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев 17 сентября заявил, что "лидер Чечни" якобы умер.
- Подчиненные Кадырова нашептывали, что его могли отравить. Это объясняли тем, что проблемы со здоровьем – это не последствия вредных привычек или образа жизни, а "ядовитые препараты", которыми лечили Кадырова.
- Общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев утверждает, что в настоящее время Кадыров находится в больнице управления делами президента в Москве. Впрочем, он не может утверждать, жив или мертв сейчас "лидер Чечни".