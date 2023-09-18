Однак те, що сім’я Кадирова приїхала у Москву, свідчить, що він щонайменше у критичному стані. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв.

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"Ми володіємо інформацією, що Кадиров перебуває в одній з московських лікарень. Не можна сказати, чи він живий, чи мертвий. Але вчора поступила інформація, що його найближчі родичі вже виїхали до Москви. Це говорить, що Кадиров у важкому стані", – сказав громадський діяч.

Кадиров мав залежність від наркотиків

Муса Ломаєв зазначив, що коли Кадиров отримав необмежену владу у Чечні, то почав зловживати наркотиками. Жахливий стан терориста та незв'язна мова – це наслідки реабілітації.

Наркозалежність привела до того, що його внутрішні органи почали "здавати". Щоразу, коли ми його бачили його в ефірах, на відео, на засіданнях, він ніби пройшов якусь терапію. Він завжди був опухлим, говорив незв’язно. Це наслідки реабілітації,

– пояснив він.

Муса Ломаєв про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео

Хто буде наступником Кадирова

Громадський діяч припустив, що Кадиров точно не очікував, що так швидко опиниться у критичному стані. Поспішно він намагався підготувати наступника. Мовиться про його старшого сина, який зараз ізольований від суспільства. Владімір Путін начебто прийняв його.

Але якщо міркувати логічно, то поки у Путіна нема готового наступника у Чечню. Він не має часу на внутрішню політику. Вважаю, що або Магомед Даудов буде тимчасово виконувати обов'язки, або Адам Делімханов,

– вважає Муса Ломаєв.

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