Однако то, что семья Кадырова приехала в Москву, свидетельствует, что он, по меньшей мере, в критическом состоянии. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев.
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"Мы обладаем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже выехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии", - сказал общественный деятель.
Кадыров имел зависимость от наркотиков
Муса Ломаев отметил, что когда Кадыров получил неограниченную власть в Чечне, начал злоупотреблять наркотиками. Ужасное состояние террориста и бессвязная речь – это последствия реабилитации.
Наркозависимость привела к тому, что его внутренние органы начали "сдавать". Каждый раз, когда мы его видели в эфирах, на видео, на заседаниях, он будто прошел какую-то терапию. Он всегда был опухшим, говорил бессвязно. Это последствия реабилитации,
– объяснил он.
Муса Ломаев о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео
Кто будет преемником Кадырова
Общественный деятель предположил, что Кадыров точно не ожидал, что так скоро окажется в критическом состоянии. Поспешно он пробовал подготовить преемника. Речь идет о его старшем сыне, который сейчас изолирован от общества. Владимир Путин якобы принял его.
Но если рассуждать логично, то пока у Путина нет готового преемника в Чечню. У него нет времени на внутреннюю политику. Считаю, что либо Магомед Даудов будет временно исполнять обязанности, либо Адам Делимханов,
– считает Муса Ломаев.
Что известно о состоянии здоровья Кадырова
- Еще весной 2023 года появилась информация, что у Кадырова проблемы со здоровьем. В частности, сообщали, что больше всего его беспокоят почки. Кадыров даже привез врача из ОАЭ, специализирующегося именно на лечении почек.
- Летом 2023 года начали распространяться слухи, что Кадыров при смерти. Глава Чечни редко выходил в люди. В частности, он пропустил встречу глав регионов с Владимиром Путиным, лично не поздравил население с национальным праздником Курбан-байрам, а его сын в соцсети философствовал на тему о том, как сложно потерять отца.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил в комментарии 24 Каналу, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Он подчеркнул: у Кадырова обострились его болезни. Путинский прихвостень находится в коме.
- Аналитики ISW написали, что в видео 17 сентября Кадыров опроверг слухи о состоянии здоровья. Они считают, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом для режима Путина, отчасти из-за того, сколь важным для ранней популярности Путина в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны.