Однако то, что семья Кадырова приехала в Москву, свидетельствует, что он, по меньшей мере, в критическом состоянии. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев.

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"Мы обладаем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже выехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии", - сказал общественный деятель.

Кадыров имел зависимость от наркотиков

Муса Ломаев отметил, что когда Кадыров получил неограниченную власть в Чечне, начал злоупотреблять наркотиками. Ужасное состояние террориста и бессвязная речь – это последствия реабилитации.

Наркозависимость привела к тому, что его внутренние органы начали "сдавать". Каждый раз, когда мы его видели в эфирах, на видео, на заседаниях, он будто прошел какую-то терапию. Он всегда был опухшим, говорил бессвязно. Это последствия реабилитации,

– объяснил он.

Муса Ломаев о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео

Кто будет преемником Кадырова

Общественный деятель предположил, что Кадыров точно не ожидал, что так скоро окажется в критическом состоянии. Поспешно он пробовал подготовить преемника. Речь идет о его старшем сыне, который сейчас изолирован от общества. Владимир Путин якобы принял его.

Но если рассуждать логично, то пока у Путина нет готового преемника в Чечню. У него нет времени на внутреннюю политику. Считаю, что либо Магомед Даудов будет временно исполнять обязанности, либо Адам Делимханов,

– считает Муса Ломаев.

Что известно о состоянии здоровья Кадырова