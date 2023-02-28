Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. За його словами, для Лукашенка цей візит як демонстрація того, що ізоляції немає, його визнають і в нього є міжнародна активність.

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"Для нього це підтвердження своєї суб'єктності й білоруському народу, що ніби Лукашенко "легітимний". І на зовнішню арену, і там всередині", – сказав він.

Позиція Китаю

Саакян припустив, що це розуміють в Китаї й через це влаштовують такий візит. До того ж КНР намагається продемонструвати ті точки, де вона солідарна з Росією і ті, де вона точно відмежовується від Москви.

Тож нині Китай формує свою публічну позицію щодо російсько-української війни своїм "позиційним документом" з приводу пунктів, яким, на його думку, має відповідати дипломатичне завершення війни.

"Китаю не вигідно, щоб Росія розвалилася, щоби Росія пала. Китаю потрібна просто ослаблена Росія. Її посилення йому також нецікаво", – зазначив політолог.

Баланс Лукашенка

Олег Саакян переконаний, що для Китаю важливо, щоби Росія не поглинула Білорусь. Усе через те, що вони вкладали туди не один рік інвестиції.

"Завдяки цьому Лукашенко традиційно балансував впливи Росії. І Лукашенко, фактично, зараз в ситуації, коли він слуга двох господ", – заявив він.

Через це білоруський диктатор і буде робити заяви з одного боку в бік Москви, а з іншого – у бік Пекіна.

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На стільці з двома ніжками

Саакян зазначив, що нині Лукашенко сидить на стільці з двома ніжками. Одна з них – це білоруський народ, який готовий ще стерпіти Лукашенка, тільки б не було війни. Адже вони розуміють, якщо скинуть Лукашенка й Путін повністю поглине Білорусь, то білорусам доведеться йти воювати.

"Їх просто будуть гребти на фронт, тому що білоруси Путіну куди менш важливі, ніж його виборець. Це непоганий потенціал для того, щоби зменшити кількість похоронок до себе в глибинку", – заявив політолог.

А друга ніжка, на його думку, це Китай, який стоїть за спиною Лукашенка.

"І от він на цих двох ніжках балансує, на цьому підпиляному стільці. І зараз він поїхав в Китай для того, щоб посилитися", – сказав він.

Зона впливу та інтересів Китаю

Саакян зауважив, що нині КНР демонструє Кремлю та міжнародній спільноті, що Білорусь – це зона її впливу та інтересів. В Європі, вважає він, також не зацікавлені в тому, щоби Росія поглинула Білорусь.

А як похідна звідси, вони не зацікавлені в тому, щоб у Лукашенка не залишалося жодного поля маневру,

– сказав він.

Європа не може визнати Лукашенка президентом і не може вести з ним дипломатичні відносини, адже він узурпатор. Ба більше, вона не може його ані хвалити, ані нічого позитивного в його бік робити, адже це буде актом певного визнання, вважає політолог.

"Гумові рукавички" Європи

"У Європи, більш вірогідно, скажімо, є "гумові рукавички" у вигляді Угорщини й пана Сійярто (міністра закордонних справ Угорщини – 24 Канал)", – сказав Олег Саакян.

На його думку, Петер Сійярто хоче капіталізувати токсичність угорської влади та, зокрема, свою персональну, у свій актив перед обличчям ЄС. Мовляв, він стане тим, хто готовий торкатися токсичного Лукашенка й бути дипломатичним гінцем.

"З іншого боку, і Китай зараз демонструє світові, що по Білорусі він може бути точкою виходу й точкою з'їзду як для Лукашенка, так і для білорусів в цілому", – заявив політолог.

Він упевнений, що з Китаєм легше домовитися, аніж з Росією.

"Бо тут абсолютно прагматичний інтерес по Білорусі. Вона, окрім як прагматично, Китаю ні на що більше не потрібна", – розказав Саакян.

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