Та навряд Лукашенко зможе щось зробити, аби підсилити свого союзника Росію. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1999 – 2001 роках Ігор Литвин.
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Лукашенко – як посередник між Китаєм і Москвою
Особливо це складно буде для білоруського диктатора зараз, коли Збройні Сили України вже показали світові, що перемогти Україну не можна.
А оскільки перемогти не можна, то всі обирають переможців. А переможці в цій війні вже, я думаю, всім відомі – це Україна,
– заявив Ігор Литвин.
У Китаї відповіли на пропозицію Володимира Зеленського: дивіться відео
На його думку, Алєксандр Лукашенко не може виступати посередником між Росією та Китаєм, враховуючи рівень відносин між цим двома державами.
"Можна припустити активну роботу російського посла в Пекіні. Можна припустити відрядження до Пекіна знову якогось Медведєва чи ще когось", – пояснює український дипломат.
Натомість Лукашенко їде в Китай виторгувати для себе певні умови подальшого співробітництва з Китаєм. Адже білоруський диктатор зараз є союзником тої сторони у війні, яка точно програє.
Візит Лукашенка в Китай
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко зібрався в Пекін, де хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном. Під час візиту, який запланований на 28 лютого – 2 березня, білоруський диктатор планує "вибудовувати відносини" з Китаєм.
- Аналітики ISW допускають, що під час цієї поїздки Алєксандр Лукашенко планує допомогти Росії і Китаю обійти санкції Заходу через торгівлю зброєю.
- До речі, крім Лукашенка в Пекін зібрався й президент Франції Еммануель Макрон. Він натомість планує переконувати Сі Цзіньпіна тиснути на Росію.
- Водночас у річницю повномасштабного вторгнення Росії й Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести зустріч з Сі Цзіньпінем. У Пекіні вже відреагували на таку пропозицію.