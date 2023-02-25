Таку думку 24 Каналу висловив Марк Фейгін – російський опозиційний політик та юрист. За його словами, білоруський диктатор намагається надати запланованому візиту до Китаю набагато більшого значення, ніж є насправді.

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Зокрема, у Білорусі наголошують на тому, що Лукашенко їде до Пекіна на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак, за словами Фейгіна, таким чином Лукашенко намагається створити ілюзію власної важливості. Насправді ж Китай поблажливо погодився прийняти посіпаку Путіна.

"Лукашенко Китаю не потрібен"

Самопроголошений президент Білорусі сам по собі нецікавий китайській владі.

"Лукашенко Китаю не потрібен. Який сенс з ним розмовляти й про що? Що може Лукашенко запропонувати Китаю? У нього нічого немає", – зазначив Фейгін.

Юрист нагадав, що Білорусь у теперішньому вигляді перебуває під повним контролем Москви, фактично країна окупована Росією.

Ймовірно, Лукашенко везе до Китаю якесь послання від Путіна. Однак сам по собі він – не геополітичний гравець. Його з цієї схеми виключили,

– наголосив політик.

На думку Фейгіна, візит білоруського диктатора до Китаю нагадуватиме його поїздку до Зімбабве, де Лукашенко просто погуляв і попозував перед камерами.

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Лукашенко не може домовитися з Китаєм, щоб Путін дав спокій Білорусі

Російський опозиційний політик вважає, що самопроголошений президент Білорусі не може мати власних прихованих мотивів для поїздки до Китаю.

Лукашенко не може домовитися з Пекіном про те, щоб Путін дав йому спокій. Так це не спрацює,

– зауважив Фейгін.

Він додав, що білоруський диктатор може просити у Китаю що завгодно, однак Пекін – це зона впливу Москви. Відтак, будь-які прохання Лукашенка не гратимуть жодної ролі, скільки б він не метушився.

Що робитиме Лукашенко в Ірані

Водночас самопроголошений лідер Білорусі у березні планує офіційний візит до Тегерана. За словами Фейгіна, ситуація з Іраном трохи інша. Лукашенко як рупор воєнного порядку денного підходить для поїздок в Іран навіть більше, ніж для Пекіна.

Він може розповідати, як Росія протистоїть усьому західному світу та американоцентристській експансії. В Ірані – вдячна аудиторія, вони будуть його слухати,

– зазначив юрист.

Таким чином білоруський диктатор хіба що може допомогти Росії набрати певні політичні бали.

Вісь Росія – Білорусь – Іран не склалася

Опозиціонер зауважив, що зараз лунають тези, мовляв, формується певна вісь Росія – Білорусь – Іран, які нібито мають впливати на порядок денний у світі.

Однак ця вісь так і не склалася. Якщо проводити історичні паралелі, у часи Другої світової війни існувала вісь Німеччина – Італія – Японія. Тоді ці країни справді впливали на глобальний порядок у світі у питаннях війни,

– сказав Фейгін.

Однак, за словами Фейгіна, трикутник "Росія – Білорусь – Іран" не йде у жодне порівняння з віссю країн, яка існувала у часи Другої світової. Адже теперішні Москва, Мінськ та Тегеран – всього-на-всього ізольовані країни, які у глобальному сенсі не мають ані сил, ні впливу.

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