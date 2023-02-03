Опубліковані фото пресслужбою президента Зімбабве дещо відрізнялися від світлин державних білоруських ЗМІ. Зокрема, місцеві кореспонденти не особливо переймалися ракурсом зйомки та не займалися ретушуванням, про це пише 24 Канал.

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Нові світлини Лукашенка з Зімбабве

Білоруський диктатор любить похизуватися "хорошою спортивною формою". Та на опублікованих світлинах видно, що в нього є проблеми з зайвою вагою, йдеться про його асиметрично великий живіт.



Лукашенко без фотошопу / Фото пресслужби президента Зімбабве

На відео також видно, що Лукашенко ледве пересуває ноги, а обличчя диктатора набуло помітного багряного відтінку.



Лукашенко з президентом Зімбабве / Фото пресслужби президента Зімбабве

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