Опубликованные фото пресс-службой президента Зимбабве несколько отличались от фотографий государственных белорусских СМИ. В частности, местные корреспонденты не особо беспокоились о ракурсе съемки и не занимались ретушированием, об этом пишет 24 Канал.
К теме Не сдержать смеха: Лукашенко привез в Зимбабве трактор – абсурдное видео
Новые фото Лукашенко из Зимбабве
Белорусский диктатор любит похвастаться "хорошей спортивной формой". Но на опубликованных фотографиях видно, что у него есть проблемы с лишним весом, речь идет о его асимметрично большом животе.
Лукашенко без фотошопа / Фото пресс-службы президента Зимбабве
На видео также видно, что Лукашенко едва передвигает ноги, а лицо диктатора приобрело заметный багровый оттенок.
Лукашенко с президентом Зимбабве / Фото пресс-службы президента Зимбабве
Как Лукашенко ездил в Зимбабве: смотрите видео
Что известно о визите Лукашенко в Зимбабве
- Белорусский диктатор вынужден искать встречи на уровне президентов. Поскольку весь цивилизованный мир отвернулся от Беларуси за притеснения демократии и участие в войне против Украины, Лукашенко пришлось ехать в Зимбабве и жаловаться там на "недооценку".
- Самопровозглашенный президент Беларуси умудрился выставить себя и свою страну посмешищем даже в Зимбабве. Во время встречи с руководством страны Лукашенко торжественно передал ключи от трактора под названием "Беларус".
- В ответ президент Зимбабве вручил Лукашенко чучело льва, который тот, вероятно, разместит его в своей резиденции.
- По словам Михаила Подоляка, никаких результатов, которые могли бы добавить стоимости Беларуси или Зимбабве этот визит не принес.
- Подоляк отметил, что Лукашенко – президент с 1994 года, но имеет ограниченный круг коммуникации. Такие диктаторы хотят подтверждения, что они исторические и великие личности. Однако они должны сидеть рядом с известными спортсменами, певцами и т.д.