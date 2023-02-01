Внешняя политика Беларуси после того, как Лукашенко решил присоединиться к российским преступлениям против Украины, настолько деградировала, что Лукашенко больше ничего не остается, как ездить в экзотические страны Африки и дарить там трактора – сообщает 24 Канал.
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В Беларуси не осталось партнеров
Самопровозглашенный президент Беларуси умудрился выставить себя и свою страну посмешищем даже в Зимбабве. Во время встречи с руководством страны, Лукашенко торжественно передал ключи от трактора под названием "Беларус".
В ответ президент Зимбабве вручил Лукашенко чучело льва, который тот, вероятно, разместит его в своей резиденции.
Лукашенко привез в Зимбабве трактор: смотрите видео
Диктатора встретили довольно традиционно, с танцами и бубнами, а также вручили ему каравай. Александр Лукашенко и Владимир Путин настолько изолировали свои страны, что избавившись практически от всех партнеров, решили поддерживать отношения хотя бы с кем-то.
Визит белорусского диктатора выглядел словно из прошлого века, когда, например, советский лидер Никита Хрущев ездил в африканские страны-сателлиты. Однозначно это не похоже на современный визит лидера страны, но Беларусь к этому и не стремится, связавшись с преступной Россией.
Лукашенку не нужно развитие, не нужны достижения Запада, ему нужны только имперские амбиции.
Что Лукашенко делал в Зимбабве
- Белорусский диктатор вынужден искать встречи на уровне президентов. Поскольку весь цивилизованный мир отвернулся от Беларуси за притеснения демократии и участие в войне против Украины, Лукашенко пришлось ехать в Зимбабве и жаловаться там на "недооценку".
- По словам Михаила Подоляка, никаких результатов, которые могли бы добавить стоимости Беларуси или Зимбабве, этот визит не принес.
- Хотя Лукашенко и является президентом с 1994 года, он имеет ограниченный круг коммуникации, поскольку имеет достаточно специфическое мировоззрение. Такие диктаторы обычно желают какого-либо подтверждения своей важности.