Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Однако диктаторам Лукашенко и Путину лучше готовиться к трибуналу, который может появиться уже летом.

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Лукашенко важно показать свою важность

Подоляк отметил, что Лукашенко – президент с 1994 года, но имеет ограниченный круг коммуникации. Такие диктаторы хотят подтверждения, что они исторические и великие личности. Однако они должны сидеть рядом с известными спортсменами, певцами и т.д.

К сожалению, у Лукашенко такая историография, что ему приходится искать кого-либо, с кем можно было бы посидеть, чтобы сказать, что мы встретились на уровне президентов стран. Есть Зимбабве. Кстати, если исторически посмотреть, это была очень прогрессивная страна в первые 2 срока президента Роберта Мугабе,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что Мугабе был очень либеральным, и тогда Зимбабве была одной из самых эффективных стран. Теперь это одна из самых отсталых стран в мире. Однако Белоруссия тоже не мировой лидер. Впрочем, подобное видит подобное.

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Темы, которые обсудили Лукашенко и президент Зимбабве

По словам советника главы Офиса Президента Украины, темы, которые обсуждал Лукашенко с президентом Зимбабве, очевидны:

их не ценят;

их не понимают;

не признают их шедевральность;

комплименты друг другу, какие они крутые.

"Нет никаких ни экономических, ни политических, ни идеологических, ни других мотивов, которые бы говорили о том, что встреча Беларусь – Зимбабве может прибавить добавленной стоимости Беларуси или Зимбабве. Это абсолютно бесценная встреча. Хотя, давайте подчеркнем, чтобы не было лишних претензий, мы не вмешиваемся во внутренние дела Беларуси и Зимбабве», – подчеркнул Подоляк.

Как он отметил, это суверенное право этих стран. Это Россия не знает, как правильно это слово пишется, потому что она не понимает, что такое суверенное право других стран на самостоятельную внешнюю политику.

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