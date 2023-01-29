Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила свои требования по созданию специального трибунала.
Читайте также Пятое колесо к телеге или последняя надежда: спецтрибунал для Путина и не только
Кроме того, ПАСЕ приняла решение о том, что к ответственности должно быть привлечено руководство не только России, но и Беларуси. Следовательно, за свои преступления будет отвечать не только Владимир Путин, но и Александр Лукашенко.
К трибуналу может присоединиться любая страна
Жданов отметил, что теперь США также активно присоединились к этому процессу.
"Великобритания в марте будет проводить совещание на уровне министров юстиции стран, которые войдут в коалицию. Я думаю, что туда войдут все 50 стран. То есть "Большая двадцатка", "Большая семерка", страны ЕС и НАТО", – сказал военный эксперт .
Он добавил, что это открытый трибунал. Следовательно, к нему могут присоединиться любые страны мира, которые изъявят такое желание.
Олег Жданов прокомментировал заявление США о трибунале для России: смотрите видео
"Нюрнбергский процесс" для России и Беларуси может начаться летом
Военный эксперт отметил, что в марте в Лондоне на встрече министров юстиции со всего мира предположительно определят основные критерии функционирования международного уголовного суда в расследовании военных преступлений России в Украине.
"Это свидетельствует о том, что летом Украина может начать передавать материалы в международный трибунал. "Нюрнбергский процесс" для России и Беларуси начнется с начала создания такого трибунала. А именно – летом этого года", – подчеркнул Жданов.
Шлейф военных преступников
Он добавил, что когда международный трибунал приступит к работе, то сразу может начать изучение материалов дел. А дальше будет подача иска и суд.
Так что готовьтесь, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Валерий Герасимов (начальник генштаба России – 24 Канал), Сергей Шойгу. Вы все там будете. Если не очно, так заочно. В истории за вами останется шлейф военных преступников, как за нацистами.
Жданов добавил, что руководство России и Беларуси самое "село на одну скамью подсудимых с нацистами".
Международный трибунал для России: коротко
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что международный трибунал, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть создан до лета.
- По словам Нуланда, сейчас ведется работа по созданию правовых механизмов и сбору доказательств.
- Великобритания предложила поддержку в создании трибунала, чтобы привлечь к ответственности гражданское и военное руководство России. Предварительно известно, что кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс, экс-премьер Гордон Браун и украинское правительство.