В частности, говорится о трибунале за военные преступления против Украины. Предварительно известно, что кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс, экс-премьер Гордон Браун и украинское правительство.
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Что известно о наказании для России
В правительстве Великобритании заявили, что:
- получили предложение Украины присоединиться к группе международных партнеров, работающих над созданием механизма привлечения к ответственности российского руководства;
- призывают другие страны G7 присоединиться к этой работе.
Предварительно известно, что британское правительство сопротивлялось предложению по созданию трибунала из-за того, что юридические советники опасаются, что это подорвет авторитет Международного уголовного суда и его главного прокурора Карима Хана.
Военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к ответственности.
– заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Британское правительство также заверило, что трибунал должен базироваться на украинском национальном правосудии, но содержать международные элементы.
Более того, в Министерстве иностранных дел заявили, что расследование преступления агрессии может дополнить установленные механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и внутренний правовой процесс.
Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности.
– заявили в МИД Британии.
Там также добавили, что:
- Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по поводу преступлений агрессии, совершенных против Украины;
- детали предложения будут иметь значение;
- Великобритания готова изучить возможность создания "гибридного" трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в украинскую систему правосудия с международными элементами.
Предыдущее важное решение
- 19 января 2023 года Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко. В частности, там была принята резолюция о создании спецтрибунала для преследования преступления агрессии против Украины.
- "За" это решение было 472 голоса, "против" – 19, "воздержались" – 33. Согласно принятому документу, ЕС и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России.
- Европарламент решил, что спецтрибунал нужно создать в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН. То есть, по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров.