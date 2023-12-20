Його відносини з Влідіміром Путіним "перебувають у найбільш холодній фазі взаємодії". Про це 24 Каналу зазначив керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.
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Співпраця Путіна та Лукашенка
Росія наразі не розглядає Білорусь, як плацдарм для наступу на Україну, вважає Павло Латушко. Ба більше – відносини двох диктаторів фактично перебувають "у найбільш холодній фазі взаємодії".
"У Лукашенка проблеми з торгово-економічними відносинами. Путін йде на певні поступки – перенесено виплату кредиту до 2029 року, але досі не вирішене питання з атомною електростанцією. Є питання з поставками сільськогосподарської продукції. Тобто зараз не спостерігається такої масштабної взаємодії Лукашенко-Путін", – наголосив він.
Тому білоруський диктатор відправився у турне до ОАЕ, країн Африки, а Китай розглядає першим потенційним партнером. Надалі показовим у співпраці Лукашенка та Путіна може стати зустріч перед новим роком.
"Путін збирає очільників СНД. Чи буде двостороння зустріч (Путіна та Лукашенка – 24 Канал) – питання. Навіть після ОДКБ зустрічі не було. Лукашенко в машину до Путіна стрибав, щоб поговорити", – нагадав Павло Латушко.
Яку політику веде Лукашенко: останні новини
- Біля міста Гомель, що неподалік кордону з Україною, Білорусь планує збудувати нове військове містечко. Утім, військові експерти вважають, що це не варто сприймати, як свідчення підготовки режиму Лукашенка до військової участі у вторгненні в Україну.
- 8 грудня Алєксандр Лукашенко побував у ОАЕ, де зустрівся з президентом країни. А вже наступного дня відвідав Гвінею. Таким чином самопроголошений білоруський президент налагоджує зв'язки, аби було куди тікати у разі чого.
- Удруге за рік Лукашенко відвідав Китай, де зустрівся із Сі Цьзіньпіном. Ймовірно, він міг вирішувати питання Путіна, оскільки Китай не хоче працювати з російським диктатором особисто.