Його відносини з Влідіміром Путіним "перебувають у найбільш холодній фазі взаємодії". Про це 24 Каналу зазначив керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Співпраця Путіна та Лукашенка

Росія наразі не розглядає Білорусь, як плацдарм для наступу на Україну, вважає Павло Латушко. Ба більше – відносини двох диктаторів фактично перебувають "у найбільш холодній фазі взаємодії".

"У Лукашенка проблеми з торгово-економічними відносинами. Путін йде на певні поступки – перенесено виплату кредиту до 2029 року, але досі не вирішене питання з атомною електростанцією. Є питання з поставками сільськогосподарської продукції. Тобто зараз не спостерігається такої масштабної взаємодії Лукашенко-Путін", – наголосив він.

Тому білоруський диктатор відправився у турне до ОАЕ, країн Африки, а Китай розглядає першим потенційним партнером. Надалі показовим у співпраці Лукашенка та Путіна може стати зустріч перед новим роком.

"Путін збирає очільників СНД. Чи буде двостороння зустріч (Путіна та Лукашенка – 24 Канал) – питання. Навіть після ОДКБ зустрічі не було. Лукашенко в машину до Путіна стрибав, щоб поговорити", – нагадав Павло Латушко.

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