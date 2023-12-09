Самопроголошений білоруський президент налагоджує зв'язки за кордоном, аби у разі чого було куди тікати і звідки отримувати гроші. Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Турне Лукашенка

На зустрічі в ОАЕ з очільниками країни біля Лукашенка були його сини і не було представників уряду, на що звернув увагу Павло Латушко. Тобто диктатор міг обговорювати винятково власний бізнес.

"Там не мовилося про інвестиційні проєкти", – зазначив він.

Далі Лукашенко поїхав до країн Африки. 9 грудня прибув до Гвінеї і може ще відвідати Зімбабве та Мозамбік. Це фактичне будівництво його фінансово-промислової імперії, яка знадобиться йому, коли доведеться тікати з Білорусі.

В ОАЕ – гроші. А в країнах Африки – підприємства з видобутку золота, алмазів, нафти. Вся ця дельта залишається в руках найбагатшої родини Білорусі – Лукашенко,

– пояснив Латушко.

Ну а зустріч із Сі Цзіньпіном Лукашенко використав у своїх власних політичних інтересах. Оскільки йому важлива підтримка Китаю на виборах і разом з цим важливо зберегти баланс з Росією.

"Лукашенко має давні відносини з Сі. Йому була важлива ця зустріч. Лукашенко веде міграційну війну – це дратує Китай. Він дав згоду на розміщення тактичної ядерної зброї – це суперечить політиці Китаю з ядерного нерозповсюдження. Тому йому дали сигнал і він швидко приїхав вибачатися", – додав Павло Латушко.

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