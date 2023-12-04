Білоруський президент також привіз із собою 19-річного сина – Миколу. Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін пояснив 24 Каналу, що Лукашенко возить молодшого сина по країнах з однією метою.
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До чого готують сина Лукашенка
Фейгін зазначив, що на відміну від Білорусі у Китаю все гаразд. Тому в співпраці зацікавлений саме Алєксандр Лукашенко, щоб якісь спонсори підтримували білоруську економіку та його режим.
Крім того, самопроголошений президент Білорусі взяв із собою у Китай молодшого сина Миколу, якому Сі Цзіньпін передав спортивний костюм з китайською символікою.
"Він намагається зробити Миколу своїм наступником. Це ж зрозуміло. Возить його не просто так. Микола повинен замінити татуся на посаді білоруського диктатора", – підкреслив Марк Фейгін.
Лукашенко шукає захисту
За словами Фейгіна, Лукашенко метушиться та намагається тримати баланс з Москвою, на правду погано виходить. Тому президент Білорусі завжди шукає сторонній ресурс.
Він же раніше так само діяв – до Заходу апелював та з Москвою "крутився". Зараз на Захід "закрита дорога", тому поїхав на Схід. Лукашенко намагається в обличчі Китаю отримати додаткового гаранта його безпеки,
– наголосив російський опозиційний правозахисник.
Очільники держав обмінялися подарунками. Білоруський президент отримав картину, вишиту з шовку, та яблука. Сі Цзіньпіну Лукашенко подарував панно, скульптурну композицію "Один пояс – один шлях", шоколад та волошки.
Дуже типово для Лукашенка так мілко працювати. І все. А що він ще може?!,
– підкреслив Фейгін.
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Результати зустрічі Сі та Лукашенка
- Китайський лідер Сі Цзіньпін вдруге у 2023 році зустрівся з білоруським колегою Алєксандром Лукашенком у Пекіні. Переговори білоруського і китайського лідерів тривали три години.
- Сі повідомив, що обидві країни повинні покращити спрощення транскордонного сполучення та сприяти економічним і торговельним ініціативам, а також "обміном між людьми".
- Окрім цього, китайський президент запропонував посилити координацію та співпрацю між Пекіном та Мінськом в багатосторонніх механізмах, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.
- Крім того, Лукашенко назвав главу Китаю другом, а той заявив про зміцнення політичної взаємодовіри. Також Лукашенко видав, що коли прибув до Китаю, то зміг спокійно поспати.