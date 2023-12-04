Лукашенко буквально зірвався та полетів у Китай, оскільки до того перебував на кліматичному саміті ООН. Такою інформацією з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що самопроголошений глава Білорусі напросився зустрітися з китайським лідером задля однієї важливої мети.

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Показові моменти зі зустрічі

"Лукашенко поводиться на цій зустрічі, наче йому дозволили посидіти на стільчику. Так винувато "вилизував" Сі Цзіньпіна з ніг до голови: "Ви такий великий правитель. У вас 1,5 мільярда людей, всі вони так гарно живуть". Дізнайся спочатку, як вони живуть, а потім говори. Проте не в цьому справа", – сказав політтехнолог.

Варто звернути увагу на кілька протокольних моментів під час зустрічі:

меню білоруському очільнику видали китайською мовою та російською;

водночас документи – китайською мовою та англійською.

Вочевидь Олександр Лукашенко самостійно знехтував білоруською мовою, тому й приймальна сторона вирішила не морочитися.

Яка реальна мета візиту Лукашенка

У вересні 2023 року білоруські мігранти організовано атакували кордони з Польщею та країнами Балтії. Згодом держави ухвалили рішення про повне закриття кордонів, якщо Лукашенко повторно погрожуватиме вагнерівцями чи напливом мігрантів. Як результат – китайський транзит одразу опиняється під загрозою.

Після цього Сі Цзіньпін навіть не запросив президента Білорусі на саміт "Один пояс – один шлях". Лукашенко сильно злякався, що зіпсує відносини з Китаєм, тому мігрантів направили на кордон з Фінляндією.

Дивні моменти під час зустрічі Лукашенка та Сі: дивитися відео

Опісля Фінляндія закрила весь сухопутний кордон з Росією задля національної безпеки з 30 листопада. Причина – масовий потік мігрантів з боку Росії, що загрожує дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Мігранти, яких опитують фіни, говорять, що вони були в Білорусі. Їх з Марокко, Сомалі та Сирії організовано привозили в Росію, потім у Білорусь, де білоруські КДБ та міліція супроводжували на кордоні,

– підкреслив Тизенгаузен.

Під час інтерв'ю з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою висловлювання Лукашенка будувалися винятково на ядерних погрозах. Згодом риторика Лукашенка різко змінилася. Зараз білоруський президент говорить, що з країнами-сусідками потрібно миритися та дружити.

Путін тисне на нього, змушуючи жахати мігрантами. Тому Лукашенку потрібний покровитель, який його захистить та набагато сильніший за Путіна,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Як висновок, Лукашенко приїхав просити захисту в Сі Цзіньпіна від кремлівського режиму.

Деталі зустрічі Сі та Лукашенка