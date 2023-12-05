Сі прийняв Лукашенка, як кремлівського гінця, про що 24 Каналу наголосив російський опозиційний політик Геннадій Гудков​​​​​.

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Лукашенко передавав питання Путіна

За словами Геннадія Гудкова, Лукашенко наразі на рівні з Шойгу та Лавровим. Він "удільний князь", який власноруч продав незалежність Білорусі. Тому за ймовірними домовленостями відправився до Сі вирішувати питання Путіна.

"Для Китаю важливий контракт з Путіним. Напряму він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) не хоче працювати. Мовляв, ми солідна країна", – пояснив він мотиви Китаю.

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Про це може свідчити і рівень прийому Лукашенка, який був на вищому рівні.

"Лукашенко – ніким не визнаний, скрізь заборонений, який здав країну в оренду, став удільним князем. Чого з ним зустрічається Сі? Це прибув гонець від Путіна. Китай не хоче втрачати зв'язок з ним, – відзначив опозиційний політик.

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