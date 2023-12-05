Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Лукашенко зробив роботу над помилками.

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За словами Павла Латушка між Китаєм та Білоруссю спостерігалися напружені відносини. Пов'язано це з міграційною кризою, яку, власне, створив Лукашенко на кордоні з ЄС. Як наслідок – закриття пунктів пропуску, що є потенційною загрозою до припинення залізничного сполучення безпосередньо між Білоруссю та Польщею.

Таким чином Лукашенко отримав сигнал від Пекіна – його не запросили на форму "Один пояс – один шлях". Самопроголошений білоруський президент кинувся виправляти ситуацію. І навіть змінив посла, що у свою чергу стало відповіддю для Китаю: мовляв, білоруський диктатор ледь не внутрішню політику готовий змінювати.

Тому він приповз на колінах пробачення просити, вимолював його. Що вимагав Китай – гарантії китайським інвестиції. Як я розумію, документи Лукашенко підписав, які мають гарантувати, що китайський бізнес не постраждає,

– зазначив Латушко.

Лукашенко хоче збалансувати свою економічну ситуацію. І перемістити точку опори на Китай замість Росії. Ба більше – не є виключенням, що путінський посіпака розглядає Китай на майбутнє, якщо у Білорусі геть справи підуть погано.

"Не думаю, що Путін виказуватиме велике незадоволення намірами Лукашенка встановлювати зв'язки із Китаєм. Якщо б Лукашенко почав діалог з європейцями, це б призвело до великих наслідків для нього", – припустив Латушко.

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