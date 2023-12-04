Китай хоче продовжувати стратегічну та прагматичну співпрацю із Білоруссю. Про це за результатами зустрічі розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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"За словами МЗС Китаю, країна хоче продовжувати стратегічну та прагматичну співпрацю із Білоруссю. Сі під час прийому заявив, що після попереднього візиту Лукашенка відносини між двома країнами зміцнилися. Лукашенко сказав, що Сі залишатиметься надійним партнером", – відзначив заяви зустрічі експерт-міжнародник.

Співпраця Китаю та Білорусі

Станіслав Желіховський, аналізуючи заяви Сі та Лукашенка, відмітив важливу фразу білоруського диктатора.

Розвиток комплексного та всебічного стратегічного співробітництва між Білоруссю та Китаєм є результатом ідеологічної схожості і наслідком подій на міжнародній арені. Тобто фактично цю зустріч ми можемо розглядати як інші попередні. Та "вісь зла" продовжує формуватися, зустрічі відбуваються,

– сказав він.

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Як наслідок, на думку експерта, може посилитися атака Росії на Україну чи станеться певного роду обхід санкцій Заходу. Загалом це укріплює співпрацю Китаю та Білорусі. Демонструє, що світ опинився у міжблоковому протистоянні і є ймовірність серйозного конфлікту.

"Ми нічого не можемо зробити, бо ці диктатори опинилися у власній бульбашці інформаційного та ідеологічного характеру. Фактично Заходу нічого не залишається, як укріплюватися, надавати Україні все більше озброєння. Загалом треба бути готовими, що боротьба з цією "віссю зла" може розтягнутися на роки", – припустив Желіховський.

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