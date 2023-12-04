Китай хочет продолжать стратегическое и прагматичное сотрудничество с Беларусью. Об этом по результатам встречи рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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"По словам МИД Китая, страна хочет продолжать стратегическое и прагматическое сотрудничество с Беларусью. Си во время приема заявил, что после предыдущего визита Лукашенко отношения между двумя странами укрепились. Лукашенко сказал, что Си будет оставаться надежным партнером", – отметил заявления встречи эксперт-международник.

Сотрудничество Китая и Беларуси

Станислав Желиховский, анализируя заявления Си и Лукашенко, отметил важную фразу белорусского диктатора.

Развитие комплексного и всестороннего стратегического сотрудничества между Беларусью и Китаем является результатом идеологической схожести и следствием событий на международной арене. То есть, фактически эту встречу мы можем рассматривать как предыдущие. И "ось зла" продолжает формироваться, встречи происходят,

– сказал он.

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Как следствие, по мнению эксперта, может усилиться атака России на Украину или произойдет определенный обход санкций Запада. Это укрепляет сотрудничество Китая и Беларуси. Демонстрирует, что мир оказался в межблоковом противостоянии и есть вероятность серьезного конфликта.

"Мы ничего не можем сделать, потому что эти диктаторы оказались в собственном пузыре информационного и идеологического характера. Фактически Западу ничего не остается, как укрепляться, предоставлять Украине все большее вооружение. В общем, надо быть готовыми, что борьба с этой "осью зла" может растянуться на годы", – предположил Желиховский.

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