Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Лукашенко проделал работу над ошибками.

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Почему Лукашенко поехал к Си

По словам Павла Латушко, между Китаем и Беларусью наблюдались напряженные отношения. Связано это с миграционным кризисом, созданным Лукашенко на границе с ЕС. Как следствие – закрытие пунктов пропуска, что является потенциальной угрозой прекращения железнодорожного сообщения непосредственно между Беларусью и Польшей.

Таким образом, Лукашенко получил сигнал от Пекина – его не пригласили на форму "Один пояс – один путь". Самопровозглашенный белорусский президент бросился исправлять ситуацию. И даже сменил посла, что в свою очередь стало ответом для Китая: мол, белорусский диктатор едва ли не внутреннюю политику готов менять.

Поэтому он приполз на коленях извинения просить, вымаливал его. Что требовал Китай – гарантии китайским инвестициям. Как я понимаю, документы Лукашенко подписал, которые должны гарантировать, что китайский бизнес не пострадает,

– отметил Латушко.

Лукашенко хочет сбалансировать экономическую ситуацию. И переместить точку опоры в Китай вместо России. Более того – не исключение, что путинский соратник рассматривает Китай на будущее, если в Беларуси совсем пойдут дела плохо.

"Не думаю, что Путин будет выражать большое недовольство намерениями Лукашенко устанавливать связи с Китаем. Если бы Лукашенко начал диалог с европейцами, это привело бы к большим последствиям для него", - предположил Латушко.

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