Территория Беларуси стратегически важна китайскому лидеру как трамплин для прыжка в Европу. В то же время, как рассказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, Пекин нужен Минску как источник средств и гарант безопасности от Москвы.

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Мимика показала намерения Лукашенко

"Пусть Лукашенко не тешит себя иллюзиями, что он важный геополитический игрок и великие лидеры к нему с уважением относятся в Китае", – подчеркнул политолог.

Китайцев интересует Беларусь с точки зрения географического положения: государство граничит со странами Евросоюза и удобно для логистики. В то же время, режим Лукашенко делает все возможное, чтобы заманить китайские инвестиции и бизнес в Минск.

"Он же готов на все пойти. И на колени может стать, если нужно. И он это делал в последние 10 лет. Он так "стелется" перед Си, что очень сложно описать: у него восхищение, граничащее с унижением ", – подчеркнул Рейтерович.

Несмотря на это, сотрудничество с Си выгодно Александру Лукашенко. Белорусский глава привезет деньги из Китая на различные инфраструктурные проекты, что повысит его внешнеполитическое значение. Кроме этого, это станет очередным намеком в сторону России, что у Китая присутствуют собственные интересы в регионе, который Кремль считает своей зоной влияния.

Он готов обнять и поцеловать. В этом отношении мимика играет немаловажную роль, она показывает его отношение. А Си Цзиньпин вел себя как барин, спокойно общается, смотрит на все это, спокойно кивает половой и делает свое дело,

– проанализировал Рейтерович видео со встречи Си и Лукашенко.

Какой план имеет Си по отношению к Беларуси

По словам Рейтеровича, белорусский президент пытается маневрировать между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным. Лукашенко в общении с китайским лидером считает, что нашел альтернативного старшего "брата", который в случае необходимости сможет защитить перед Россией.

Рейтерович об интересных моментах во время встречи Си и Лукашенко: смотреть видео

После российско-украинской войны Китай через Беларусь будет постепенно заходить в ЕС, когда они улучшат отношения. Пекин предупреждали, что расширение связей в Минске возможно только после войны. Однако Си Цзиньпин готовит плацдарм на будущее, чтобы, когда запустятся соответствующие процессы, он будет контролировать белорусские предприятия и компании. Впоследствии производимые товары будут продавать в европейские страны.

Все прекрасно понимают, что эти товары будут маркироваться не "Made in Belarus", а "Made in China". Будут производиться преимущественно на предприятиях с китайскими инвестициями, которые, кстати, в Беларуси уже построены. Однако построены не на очень выгодных условиях для Беларуси. Лукашенко там обещал гарантированно выкупать половину продукции по государственному заказу,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Встреча Си и Лукашенко