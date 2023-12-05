Територія Білорусі стратегічно-важлива китайському лідеру як трамплін для стрибка в Європу. Водночас, як розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Пекін потрібний Мінську як джерело коштів та гарант безпеки від Москви.

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Міміка виказала наміри Лукашенка

"Нехай Лукашенко не тішить себе ілюзіями, що він важливий геополітичний гравець й великі лідери до нього з повагою ставляться в Китаї", – підкреслив політолог.

Китайців цікавить Білорусь з огляду географічного розташування: держава межує з країнами Євросоюзу та зручна щодо логістики. Водночас режим Лукашенко робить все можливе, аби заманити китайські інвестиції та бізнес у Мінськ.

"Він же готовий на геть усе піти. І на коліна може стати, якщо треба. І він це робив останні 10 років. Він так "стелиться" перед Сі, що дуже складно описати: у нього захоплення, яке межує з приниженням", – наголосив Рейтерович.

Попри це, співпраця з Сі вигідна Алєксандру Лукашенку. Білоруський очільник привезе гроші з Китаю на різноманітні інфраструктурні проєкти, що підвищить його зовнішньополітичне значення. Окрім цього, це стане черговим натяком в бік Росії, що в Китаю присутні власні інтереси в регіоні, який Кремль вважає нібито своєю зоною впливу.

Та він готовий обійняти та поцілувати. У цьому плані міміка грає важливу роль, вона показує його ставлення. А Сі Цзіньпін поводився як пан, спокійно спілкується, дивиться на це все, спокійно киває половою та робить свою справу,

– проаналізував Рейтерович відео зі зустрічі Сі та Лукашенка.

Який план має Сі щодо Білорусі

За словами Рейтеровича, білоруський президент намагається маневрувати між Сі Цзіньпінем та Владіміром Путіним. Лукашенко в спілкуванні з китайським лідером вважає, що знайшов альтернативного старшого "брата", який у разі потреби зможе захистити перед Росією.

Рейтерович про цікаві моменти під час зустрічі Сі та Лукашенка: дивитися відео

Після російсько-української війни Китай через Білорусь буде поступово заходити в ЄС, коли вони покращать відносини. Пекін попереджали, що розширення зв'язків у Мінську можливе лише після завершення війни. Проте Сі Цзіньпін готує плацдарм на майбутнє, щоб, коли запустяться відповідні процеси, він контролюватиме білоруські підприємства та компанії. Згодом вироблені товари продаватиме в європейські країни.

Всі чудово розуміють, що ці товари матимуть маркування не "Made in Belarus", а "Made in China". Робитимуться переважно на підприємствах з китайськими інвестиціями, які, до речі, у Білорусі вже побудовані. Проте побудовані не на сильно вигідних умовах для Білорусі. Лукашенко там обіцяв гарантовано викуповувати половину продукції за державним замовленням,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Зустріч Сі та Лукашенка