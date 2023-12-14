Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він переконаний, що попри відсутність підготовки білоруської армії до вторгнення в Україну, небезпека з її території все ще може виникнути.

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Чи становить Білорусь загрозу

Нещодавно на території Волинської та Рівненської області завершились українські навчання, які були присвячені протидії можливому вторгненню з території Білорусі. До них залучали і підрозділи ЗСУ, і СБУ, і Нацгвардію та прикордонників. Відповідно, українські командувачі відпрацьовують такі сценарії.

"На сьогодні загрози вступу Білорусі у війну не видно. Не видно і якоїсь концентрації сил і засобів, а (українські – 24 Канал) позиції укріплені значно краще. Наша ділянка на кордоні з Білоруссю лише зміцнюється", – запевнив Мусієнко.

Водночас протягом останнього року Білорусь активно посилює свої війська: створює додаткові військові округи та постійно проводить все нові й нові навчання. Втім, значних ризиків такі дії поки що не становлять, однак до кінця російсько-української війни чи допоки Росія може використовувати територію Білорусі як військову базу, загроза її з території повністю не зникне.

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