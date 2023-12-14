Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів 14 грудня, що він перевірив виконання робіт на Чернігівщині. За його словами, укріплює рубежі цивільна організація, пише 24 Канал.
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Сергій Наєв розповів, що військові інженери спостерігають та надають методичну допомогу щодо побудови оборонних рубежів у Чернігівській області. За його словами, роботи тривають 24 години 7 днів на тиждень і їх завершать у встановлені терміни.
Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації,
– запевнив Наєв.
Окрім того, генерал-лейтенант запевнив, що ситуація на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках обладнуються рубежі та позиції першої та другої смуги оборони.
За словами Сергія Наєва, військові разом з Чернігівською ОВА вживають заходів щодо підсилення оборони.
Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, українські бійці будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації,
– заявив Наєв.
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Україна посилює оборону: коротко
- Наприкінці листопада Володимир Зеленський заявив про посилення оборони та фортифікації. Зокрема, президент закликав прискоритися з будівництвом споруд на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися.
- Український лідер пояснив, що передусім мовиться про Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині. На Харківщині – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман.
- Також президент пояснив, що потрібна оборона в Сумській, Чернігівській, і Київській, Рівненській областях, а також на Волині та у Херсонській області.