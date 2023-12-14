Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів 14 грудня, що він перевірив виконання робіт на Чернігівщині. За його словами, укріплює рубежі цивільна організація, пише 24 Канал.

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Сергій Наєв розповів, що військові інженери спостерігають та надають методичну допомогу щодо побудови оборонних рубежів у Чернігівській області. За його словами, роботи тривають 24 години 7 днів на тиждень і їх завершать у встановлені терміни.

Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації,

– запевнив Наєв.

Окрім того, генерал-лейтенант запевнив, що ситуація на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках обладнуються рубежі та позиції першої та другої смуги оборони.

За словами Сергія Наєва, військові разом з Чернігівською ОВА вживають заходів щодо підсилення оборони.

Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, українські бійці будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації,

– заявив Наєв.

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Україна посилює оборону: коротко