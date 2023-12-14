Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал 14 декабря, что он проверил выполнение работ на Черниговщине. По его словам, укрепляет рубежи гражданская организация, пишет 24 Канал.
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Сергей Наев рассказал, что военные инженеры наблюдают и оказывают методическую помощь в построении оборонных рубежей в Черниговской области. По его словам, работы продолжаются 24 часа 7 дней в неделю и завершат их в установленные сроки.
Когда понадобится, эти оборонные рубежи займут войска и мы будем готовы к адекватному реагированию на развитие ситуации,
– заверил Наев.
Кроме того, генерал-лейтенант заверил, что ситуация в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны.
По словам Сергея Наева, военные вместе с Черниговской ОВА принимают меры по усилению обороны.
Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, украинские бойцы будут готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации,
– заявил Наев.
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Украина усиливает оборону: коротко
- В конце ноября Владимир Зеленский заявил об усилении обороны и фортификации. В частности, президент призвал ускориться со строительством сооружений по всем основным направлениям, где нужно усилиться.
- Украинский лидер пояснил, что прежде всего говорится об Авдеевском, Марьинском и других направлениях в Донецкой области. На Харьковщине – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман.
- Также президент пояснил, что нужна оборона в Сумской, Черниговской и Киевской, Ровенской областях, а также на Волыни и Херсонской области.