Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Лукашенко дал Зеленскому обещание в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

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Лукашенко обещал не воевать с Украиной

Арахамия отметил, что Зеленский отказался говорить с Лукашенко, однако белорусский диктатор настоял, что информацию от него нужно хотя бы послушать.

По словам нардепа, Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет воевать против Украины, но сказал, что не может помешать России.

Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины",

– отметил Арахамия.

Он сказал, что в Офисе Президента не поверили словам Лукашенко. В то же время Арахамия заметил, что Лукашенко до сих пор держит свое слово.

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