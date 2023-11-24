На самом же деле российский и белорусский диктатор прекрасно понимают, какие последствия могут ожидать их, если Беларусь вступит в войну. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко.
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Почему Беларусь не вступила в войну
Беларусь, безусловно, имеет непосредственное отношение к войне в Украине. С ее территории происходили обстрелы украинских городов, а в начале полномасштабного вторжения заходили оттуда российские военные.
В то же время, несмотря на опасения, Беларусь открыто так и не вступила в войну на стороне России. И тому есть несколько причин.
Зачем это Путину сегодня, если Беларусь и так является цехом по сборнику оружия. Ему Лукашенко нужен для того, чтобы быть хабом, по которому идет огромный поток технологического оборудования для производства оружия в интересах России. Почему-то в Европе не хотят эту дыру закрыть,
– заметил Павел Латушко.
Это сегодня главная роль Беларуси. Однако, если Владимир Путин все же захотел втянуть своего вассала в войну – это могло бы очень усложнить и без того нелегкую ситуацию.
"Если его вовлекают в войну, это будет хаос в Беларуси, потенциальные проблемы. Не Лукашенко гарант того, что белорусские вооруженные силы не направили в Украину. Гарантом и сдерживающим фактором является белорусский народ", – подчеркнул Латушко.
В частности, по данным разных социологических служб, 90% белорусов выступают против участия Беларуси в войне России против Украины. Хотя при этом действия России отчасти оправдывают.
Павел Латушко о том, почему Беларусь не вступила в войну: смотрите видео
Риски слишком высоки
Более того, вооруженные силы Беларуси также не хотели участвовать в войне, которую начала Россия. Об этом свидетельствовали закрытые опросы 2022 года.
Здесь вопрос не в том, что (Путин) дожал или не дожал. А в том, что будут хаос и проблемы в Беларуси. Лукашенко нет гарантий, что если пойдет войной на Украину уже и по земле, это не завершится трагически. Путин тоже это понимает,
– подчеркнул Латушко.
В конце концов, отношения между Путиным и Лукашенко очевидно указывают на то, что если бы Путин захотел, чтобы Беларусь вступила в войну – она бы это сделала. Потому что Александр Лукашенко нет выбора – он подчиняется воле российского диктатора.
Однако, вероятно, рисков в таком решении гораздо больше, чем выгоды.
Конфузы во время съезда ОДКБ: что известно
- В четверг, 23 ноября, прошло заседание Организации договора о коллективной безопасности. Накануне встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приехать, что явилось ударом для России. Это впервые с 2009 года, когда Армения не участвовала в заседании ОДКБ. Вероятно, причиной такого решения стало бездействие союзников во время боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года.
- Днем 23 ноября в Минск прилетел Владимир Путин. Хотя пользователи соцсетей подозревают, что это мог быть двойник Путина. Одной из причин назвали, что Лукашенко не приехал встретить "гостья".
- К слову, стоит заметить, что встреча Лукашенко и Путина впоследствии была довольно короткой, скорее для фотографий в печати. Полноценной двусторонней встречи между диктаторами не было. Это при том, что обычно их переговоры длятся по нескольку часов.