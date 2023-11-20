В начале полномасштабной войны России против Украины самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планировал бежать в Польшу. Он собирал нужную информацию.

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Лукашенко испугался

Польское правительство было серьезно озабочено тем, что Лукашенко вступит в войну. Они готовили сценарий, согласно которому антирежимные диверсионные группы будут отправлены в белорусский армейский тыл, чтобы сеять хаос.

Однако Лукашенко настолько испугался, что по разным каналам пытался узнать в Варшаве, разрешат ли ему пересечь границу и улететь из ближайшего аэропорта.

Он знал, что если дела у него пойдут плохо, россияне не позволят ему подняться в собственное воздушное пространство.

– говорит журналист Збигнев Парафьянович.

В августе Лукашенко внезапно решил налаживать отношения с Польшей, хотя до этого обвинял ее в разжигании вражды.

В ответ президент Польши Анджей Дуда заявил, что Белоруссия должна прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу.

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