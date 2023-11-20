На початку повномасштабної війни Росії проти України самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планував втекти до Польщі. Він збирав потрібну інформацію.

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Лукашенко злякався

Польський уряд був серйозно стурбований тим, що Лукашенко вступить у війну. Вони готували сценарій, за яким антирежимні диверсійні групи будуть відправлені в білоруський армійський тил, щоб сіяти хаос.

Однак Лукашенко настільки злякався, що по різних каналах намагався дізнатися у Варшаві, чи дозволять йому перетнути кордон і полетіти з найближчого аеропорту.

Він знав, що якщо справи в нього підуть погано, росіяни не дозволять йому піднятися у власний повітряний простір,

– каже журналіст Збігнєв Параф'янович.

У серпні Лукашенко раптово вирішив налагоджувати відносини з Польщею, хоча до того звинувачував її у розпалюванні ворожнечі.

У відповідь президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.

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