На початку повномасштабної війни Росії проти України самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планував втекти до Польщі. Він збирав потрібну інформацію.
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Лукашенко злякався
Польський уряд був серйозно стурбований тим, що Лукашенко вступить у війну. Вони готували сценарій, за яким антирежимні диверсійні групи будуть відправлені в білоруський армійський тил, щоб сіяти хаос.
Однак Лукашенко настільки злякався, що по різних каналах намагався дізнатися у Варшаві, чи дозволять йому перетнути кордон і полетіти з найближчого аеропорту.
Він знав, що якщо справи в нього підуть погано, росіяни не дозволять йому піднятися у власний повітряний простір,
– каже журналіст Збігнєв Параф'янович.
У серпні Лукашенко раптово вирішив налагоджувати відносини з Польщею, хоча до того звинувачував її у розпалюванні ворожнечі.
У відповідь президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.
Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
- У Міноборони Польщі розповіли про розгортання нового танкового батальйону біля кордону з Білоруссю. Він матиме на озброєнні сучасну техніку – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad. Батальйон польська армія розгорнула у селі Чартаєв Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.
- Очільник Міноборони Маріуш Блащак 12 листопада у селі Чартаєв взяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.
- Він пояснив, що для запобігання нападу, вони зміцнюють польську армію, створюють нові військові підрозділи.