Українські прикордонники посилюють кордон з Білоруссю. У цьому полягає щоденна робота зелених беретів.
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Все заміновано
У Держприкордонслужбі зазначають, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.
Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій.
Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано,
– мовиться в повідомленні.
Прикордонники щодня працюють задля забезпечення безпеки кордону.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
- Білоруська армія у жовтні 2023 року продовжувала військові навчання поблизу кордонів з Україною. Ці батальйони армії Білорусі мали на озброєнні броньовану техніку й артилерійські підрозділи.
- За допомогою так званих військових навчань Білорусь намагається легітимізувати присутність своїх збройних сил у прикордонних районах з Україною. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
- Він зазначив, що в Росії ухвалили рішення щодо застосування своїх збройних сил, коли в Білорусі ця правова дія не відбулася. Він повідомив, що загальна чисельність військ Білорусі – близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей.