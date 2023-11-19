Про це наші прикордонники розповіли у своєму телеграмі. Також додали відео, на якому можна побачити влучну роботу.

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Окупантів відправили на "концерт Кобзона"

У Держприкордонслужбі іронізують, що в окупантів – повний аншлаг. Зауважили, що прикордонники Гвардії наступу бригади "Сталевий Кордон" не лише виявили російських загарбників, які активно облаштовували взводний опорний пункт на Куп'янському напрямку. Вони ще й відправили їх займати свої місця на "концерті Кобзона".

Прикордонники на Куп'янському напрямку ліквідували окупантів: дивіться відео

Втрати ворога ростуть. Звернімо увагу на те, що у Міноборони підбили підсумки статистики за минулий тиждень.

Понад 7 тисяч бійців ліквідували

Детальніше про втрати ворога за останній тиждень розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Він поділився інфографікою, в якій продемонстрував, як скорочується російське військо.

Павлюк зауважив, що у період з 13 по 19 листопада наші військові відправили на той світ 7020 окупантів. За цей період вдалося також перетворити на брухт 711 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

У техніці Росія за тиждень втратила:

86 танків;

94 бойових броньованих машин;

185 артилерійських систем;

17 РСЗВ;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки;

123 БпЛА;

один літак.

Заступник міністра оборони додав, що впродовж цього тижня наші військові знищили також 3 російські ракети.

Тримаємо темп! Разом до Перемоги!

– резюмував генерал-лейтенант.

Наостанок звернімо увагу на цифри, які озвучують західні медіа. Вони нещодавно зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 300 до 400 тисяч своїх бійців. За їхніми даними, мовиться як про ліквідованих, так і поранених окупантів.