За допомогою так званих військових навчань Білорусь намагається легітимізувати присутність своїх збройних сил у прикордонних районах з Україною. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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Білорусь зосередила біля кордонів з Україною 1800 військових

Він зазначив, що в Росії ухвалили рішення щодо застосування своїх збройних сил, коли в Білорусі ця правова дія не відбулася.

"Одна справа – запускати зі своєї території техніку та солдат ворожої країни на українську землю, інша – прийняти рішення стосовно застосування збройних сил Білорусі та вже точно стати в один ряд з Путіним", – сказав генерал-лейтенант.

Тому, як пояснив Наєв, білоруська армія продовжує навчання у прикордонних районах, щоб легітимізувати свою присутність там.

Тож для того, щоб легітимізувати присутність збройних сил Білорусі у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання,

– сказав він.

Командувач зазначив, що в такий спосіб збройні сили Білорусі закріплюються у прикордонних районах з Україною.

Він повідомив, що загальна чисельність військ Білорусі близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей.

"Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині Білорусі", – резюмував Наєв.

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