При помощи так называемых военных учений Беларусь пытается легитимизировать присутствие своих вооруженных сил в приграничных районах с Украиной. Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
Смотрите также Сотни километров рвов и заборов, – ГПСУ об укреплении границ с врагом
Беларусь сосредоточила у границ с Украиной 1800 военных
Он отметил, что в России приняли решение о применении своих вооруженных сил, когда в Беларуси это правовое действие не произошло.
"Одно дело – запускать со своей территории технику и солдат вражеской страны на украинскую землю, другое – принять решение о применении вооруженных сил Беларуси и уж точно стать в один ряд с Путиным", – сказал генерал-лейтенант.
Поэтому, как пояснил Наев, белорусская армия продолжает учения в приграничных районах, чтобы легитимизировать свое присутствие там.
Поэтому для того, чтобы легитимизировать присутствие вооруженных сил Беларуси в приграничных районах и соответственно на полигонах, вместо принятия правового решения президентом Лукашенко о применении военной организации, определенном их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и учения,
– сказал он.
Командующий отметил, что таким образом вооруженные силы Беларуси закрепляются в приграничных районах с Украиной.
Он сообщил, что общая численность войск Беларуси около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей.
"Эти соответствующие батальоны на вооружении имеют бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси", – резюмировал Наев.
Беларусь объявила проверку боеготовности армии
- В Беларуси 3 октября по приказу диктатора Александра Лукашенко начали проверку боеготовности армии. В минобороны Беларуси заявили, что проверка носит "комплексный характер".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что у Украины нет никаких иллюзий относительно Беларуси.
- Он рассказал, что на северных границах нашей страны разворачиваются группировки войск. В частности, на этом участке усиливается противовоздушная оборона и заграждения разных типов, минные – в том числе.