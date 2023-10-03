Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Беларуси. В стране планируют, что войска "совершат марши", а специальная техника – должна совершить "контрольные пробеги", передает 24 Канал.

К теме Стягивают "Смерчи" и "Полонезы": в Беларуси проведут масштабные военные учения

Беларусь проверяет боеготовность армии

В сообщении пресс-службы говорится, что проверка боеготовности носит комплексный характер и якобы "позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению". В частности, белорусские военные должны в кратчайшие сроки "совершить марши в назначенные районы". Когда те прибудут на места, должны выполнить нормативы по предметам боевой подготовки.

Проверят не только личный состав, но и технику. По приказу Лукашенко военную и специальную технику должны проверить "пробегами по пересеченной местности". В учениях также примет участие и авиация.

Анализируя проверку, объявленную в стране, телеграм-канал "Белорусский Гаюн" утверждает, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до начала 2024 года. Об этом свидетельствует, в частности, продолжение запрета на полеты над южной частью Беларуси. Напомним, что это ограничение начало действовать с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас его продлили до 31 декабря 2023 года. К слову, этот запрет распространяется только на гражданские суда, а вот белорусская военная авиация может использовать эту территорию.



Угроза обстрелов с Беларуси сохраняется / Фото "Беларусский Гаюн"

Поэтому ракетная опасность со стороны Белоруссии будет сохраняться. В целом, с 24 февраля 2022 года с территории союзного с Россией государства по территории Украины был зафиксирован запуск не менее 721 ракеты. Последний пуск был почти год назад – 6 октября 2022 года.

Как реагируют в Украине на действия Беларуси

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал действия Белоруссии. По его словам, Украина не ожидала атак из Беларуси и в начале полномасштабного вторжения. Возможность была, но в нашей стране не оставляли надежд, что Лукашенко не присоединиться к планам Путина. Сейчас же в Украине нет иллюзий относительно Беларуси.

Игнат сообщил, что на северных границах нашей страны разворачиваются группировки войск. На этом участке усиливается противовоздушная оборона и заграждения разных типов, минные – в том числе.

Поэтому ожидать можно что угодно. Мы не питаем пока никаких иллюзий, что что-то там не произойдет. Россия там (в Беларуси – 24 Канал) держит комплексы зенитно-ракетные, она там держит "Искандеры", она там держит авиацию, возможно, не в таком большом количестве, как это было в начале полномасштабного вторжения. Поэтому должны делать выводы и усиления и там (на границе с Беларусью – 24 Канал), в том числе,

– заявил Игнат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время протяженность линии фронта более 2 тысяч километров, учитывая непризнанное Приднестровье, Беларусь, Россию, линию столкновения и морские границы – это линия фронта. И с этой линии может прилететь.

"Все воздушные цели, которые есть в Беларуси, сейчас отслеживаются. У нас есть информация из собственных источников. От наших западных партнеров, потому что там рядом Польша, которая, несмотря на все, что там сейчас происходит на фоне отношений, все равно Польша – это наш партнер, наш друг Мы получаем информацию и из других стран относительно воздушной обстановки и разведки, поэтому проводят там (в Беларуси – 24 Канал) какие-то учения, это неотъемлемая часть существования любого войска, его жизнедеятельности и боевой работы, живет боевой подготовкой, это неустанный процесс", – прокомментировал Игнат события в Беларуси.